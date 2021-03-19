Кремль анонсировал проведение парада Победы на Красной площади в 2021 году

Москва, 19 марта. Традиционный парад Победы состоится в этом году на Красной площади. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о наличии зрителей будет решаться совместно со специалистами Роспотребнадзора в зависимости от эпидемиологической обстановки с коронавирусом. При этом министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что парад не планируют отменять. В настоящее время динамика по COVID-19 «вселяет оптимизм». Однако пока не стоит расслабляться и делать преждевременные прогнозы, объяснил Песков.