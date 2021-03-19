Украина будет в плюсе: Германия нашла хитрый способ отвлечь США от «Северного потока — 2»

Берлин, 19 марта. Германское федеральное правительство во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предложило США выход из ситуации по проекту «Северный поток — 2».

Берлин нашел способ, который оставил бы Украину в плюсе. Германия предложила администрации американского президента Джо Байдена увеличить свою поддержку Киеву. Об этом рассказали в издании Handelsblatt, ссылаясь на источник в немецком правительстве.

Меркель сообщит о новом плане на экономическом форуме 19 марта, уверены в издании. Немецкие компании планируют активнее работать в Незалежной.

Правительство ФРГ отвело Киеву «центральную роль в «зеленой сделке» ЕС». Планируется, что Украина будет поставлять 7,5 гигаватта «зеленого» водорода. Это составляет почти пятую часть того количества топлива, которое должны произвести в ЕС к 2030 году.

Ранее стало известно о дате начала прокладки второй нитки трубопровода «Северный поток — 2» в водах Дании. Работы планируют начать в конце марта.