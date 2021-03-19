Экс-президент Аньес объявила голодовку на фоне непрекращающихся митингов в Боливии

Ла-Пас, 19 марта. Бывший президент Боливии Жанин Аньес объявила голодовку в женской тюрьме «Обрахес», где она отбывает предварительное заключение. Политик плохо себя чувствует и находится в депрессии, рассказала председатель Ассамблеи прав человека (APDHB) Ампаро Карвахаль изданию Opiniоn.

«Она перестала есть и объявила голодовку. Она плохо себя чувствует и не понимает, за что бороться и для чего жить», — добавила Карвахаль.

@JeanineAnez ingresa en una huelga hambre y su familia permanece en vigilia.https://t.co/xETvhktF8X — Opinión Bolivia (@Opinion_Bolivia) March 18, 2021

Председатель APDHB посетила тюрьму «Обрахес» после того, как Аньес отказали в госпитализации из-за ее жалобы на плохое самочувствие и повышенное давление. Скорая приехала к зданию тюрьмы, однако директор исправительного учреждения не разрешил увозить бывшего президента в больницу.

Карвахаль также заявила, что Аньес в тюрьме не имеет доступа к радио и телевидению и «находится в информационной изоляции».

В тюрьме все отрицают

Вечером 18 марта руководство женской тюрьмы «Обрахес» опубликовало опровержение — Аньес не устраивала голодовку, а ее состояние оценивается как «стабильно хорошее».

«Мы опровергаем сообщения некоторых СМИ о том, что экс-президент начала голодовку», — заявило руководство тюрьмы.

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de #Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, visitó a la expresidenta @JeanineAnez en el penal de Obrajes. Allí, afirmó, que la exmandataria le dijo que no quiere comer por estar afectada y deprimida.https://t.co/L946AD2Fyv — Opinión Bolivia (@Opinion_Bolivia) March 19, 2021

Арест Аньес

Жанин Аньес была арестована в ночь на 13 марта в доме своей матери в пригороде Тринидада. Оперативники окружили здание, но задержание удалось провести только ночью. Ее обвиняют в участии в госперевороте, который произошел в Боливии в 2019 году. Кроме того, ей предъявлены обвинения по еще четырем статьям — в том числе нарушении свободы слова и неэффективных экономических решениях. В ходе первых судебных слушаний Аньес арестовали на четыре месяца, пока будет идти следствие.

Жертвы Сенкаты выходят на улицу

Арест Аньес был встречен с одобрением родственниками людей, убитых полицией в городе Сенката во время госпереворота. Вместе с активистами они устроили массовое шествие с требованием наказать виновных. К преступникам причисляют и Аньес, предоставившую полиции особые полномочия для борьбы с народными волнениями, возникшими после отставки Эво Моралеса. Сотни людей прошли по центральным улицам Ла-Паса c плакатами «Правосудие умерло в Сенкате», «Это не преследование — это справедливость».

Familiares de las víctimas de la masacre de #Senkata, organizaciones sociales y autoconvocados protagonizaron una masiva marcha que recorrió el centro de la ciudad de #LaPaz, en defensa de la democracia y en demanda de justicia.

???? Ricardo Carvallo pic.twitter.com/5ZqTKxul9f — Agencia Boliviana de Información (@abi_bolivia) March 19, 2021

#BTVInforma

En las principales calles del centro paceño se realiza una marcha en contra del #GolpeDeEstado y en demanda de justicia por las víctimas de las masacres de #Sacaba y #Senkata.#JusticiaEnBolivia

Fotos: Ricardo Carvallo/ @abi_bolivia pic.twitter.com/6glC9OYsj1 — Bolivia tv Oficial (@Canal_BoliviaTV) March 18, 2021

В ходе «бойни в Сенкате» погибли десять человек, а несколько десятков были ранены. По данным Межамериканской комиссии по правам человека (CIDH), полицейские неоправданно жестко действовали в отношении участников протестов из числа сторонников партии «Движение к социализму» (MAS), использовали огнестрельное оружие, слезоточивый газ и дубинки. Всего, по данным CIDH, в Боливии во время протестов после переворота в ноябре 2019 года погибли 36 человек, сотни получили ранения.

Госпереворот в Боливии

В ноябре 2019 года после завершения первого тура президентских выборов в Боливии высшие полицейские и военные чины потребовали отставки действующего президента Эво Моралеса, несмотря на то, что он набрал больше голосов — 47,8%, чем его ближайший соперник Карлос Меса — 38,2%. Поводом для отставки послужил отчет Организации американских государств (ОАГ) о фальсификациях, якобы происходивших во время голосования. Позже стало известно, что в документе не было никаких конкретных данных о фальсификациях. Тем не менее отчет ОАГ до сих пор используется в качестве основного аргумента за отставку Моралеса.

После непрекращающихся протестов, которые привели к гибели десятков людей по всей стране и давления полицейского и военного истеблишмента, Моралес сложил полномочия и был вынужден просить политического убежища в Мексике. Его место заняла временный президент Жанин Аньес.