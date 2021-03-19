Средний размер ипотечных кредитов продолжает расти в России

Москва, 19 марта. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) рассказало о росте размера ипотечных займов в Российской Федерации.

В среднем показатель составил 2,92 млн рублей по итогам февраля текущего года. Размер жилищных кредитов россиян повысился в сравнении с январем 2021 года на 4%. К тому же показатель прибавил почти 15% за год, пишет РИА Новости.

«Средний размер ипотечного кредита растет уже около года», — сообщила гендиректор НБКИ Александра Викулина.

После снижения прошлой весной показатель в итоге превысил докризисный уровень. Росту размера жилищных займов в России способствовали в первую очередь государственные программы по снижению ипотечных ставок, уверены в бюро.

Право на льготную ипотеку могут получить российские семьи с детьми. Об этом стало известно из сообщения главы Министерства финансов Российской Федерации Антона Силуанова.