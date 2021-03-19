Польна закатила истерику из-за публикаций о ее лишнем весе

Москва, 19 марта. Бывшая солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна обратилась к журналистам, обсуждающим ее фигуру. Певица возмутилась публикациями о ее лишнем весе.

Разозлившаяся знаменитость закатила настоящую истерику на своей странице в Instagram. Польна отметила, что ей сначала не хотелось ругаться, но новости о ее фигуре просто «задолбали» звезду.

«Потолстела, похудела, разнесло, усохла!!! Вы в себе?! <...> Интересоваться так активно чужим весом — это перверсия. Для малообразованных перевожу — половое извращение», — написала экс-солистка «Гостей из будущего».

Певица напомнила, что женщины могут по-разному выглядеть не только в течение жизни, но и в течение дня. На фигуру людей влияют разные обстоятельства, например, нервная работа, болезнь или радость, подчеркнула исполнительница.

«Я тоже женщина! Не феномен! Не самая толстая на Земле! Але! А есть еще очень неудачные, невыгодные фото и видео ракурсы, широкоформатное наше телевидение!!! Оно растаскивает тебя во все стороны!!!» — продолжила возмущаться Ева Польна.

Знаменитость заявила, что не собирается становиться идеальной для всех. Подводя итог, певица отметила, что в последние несколько лет ее фигура не менялась, и сейчас она носит 48–50 размер одежды при росте 165 сантиметров.

Недавно Ева Польна опубликовала фото, на котором показалась подписчикам довольно стройной. Поклонники попросили певицу поделиться секретом похудения, но она ответила, что не сбрасывала вес.