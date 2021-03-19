Медсестра умерла после вакцинации от коронавируса в Грузии

Тбилиси, 19 марта. Медик впала в кому после прививки вакциной от коронавируса. Спустя время женщина умерла в больнице, не приходя в сознание.

Ранее у медицинской сестры подтвердились тяжелые осложнения. Известно, что ее прививали препаратором компании AstraZeneca. Женщина впала в кому через несколько минут укола. Родственники женщины и сотрудники полиции сразу прибыли на место инцидента.

В Грузии это был первый смертельный случай, связанный с вакцинацией. По этому поводу Минздрав не давал пока никаких оперативных комментариев. Ведется проверка, которая установит, от чего именно скончалась медсестра.