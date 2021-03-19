Певица Ненашева рассказала, как Зыкина из-за обиды помешала ее карьере

Москва, 19 марта. Певица Галина Ненашева вспомнила о конфликте с народной артисткой Людмилой Зыкиной. Исполнительница народных песен строила преграды на творческом пути звезды.

На одном из концертов в Молдавии Зыкина подошла к Ненашевой и попросила ее не исполнять песню «Калинка». Галина Ненашева тогда ничего не ответила. Она вышла на сцену раньше Зыкиной и спела известную композицию.

После концерта Зыкина подошла к Ненашевой и призналась, что отомстит ей.

«Она идет и говорит: «Я тебе это припомню». Никогда не думала, что она так скажет. Ничего ей не ответила. Через несколько лет в Колонном зале был концерт. Зыкина приболела и не выступала. Я спела песню «Течет Волга». Потом был концерт в эфире телевидения, но меня вырезали: якобы там колонна мешала. Это Зыкина приложила руку», — сказала артистка в эфире программы «Судьба человека».

Через много лет певицы встретились. Зыкина, взяв Ненашеву за руку, попросила у нее прощения. Ненашева сразу поняла, в чем раскаивается звезда: та помешала ей построить карьеру. По ее словам, Зыкина строила ей преграды, чтобы та не выступала в Москве.

О других откровениях Галина Ненашева тоже рассказала Борису Корчевникову. Она призналась, что изменяла своему второму мужу и, забеременев от любовника, сделала аборт.