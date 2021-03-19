На Кубани возбудили дело против организаторов и участников экстремистского сообщества

Геленджик, 19 марта. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителей Геленджика, подозреваемых в незаконной организации экстремистского сообщества (ч.1 ст.282.1 УК РФ).

Суд арестовал одного из организаторов экстремистского сообщества и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Среди подозреваемых также находятся 13 человек, один из которых является вторым создателем неонацистской организации.

Еще в 2018 году двое местных жителей создали экстремистскую организацию, главной идее которой было разжигание ненависти и вражды по национальному признаку. Они также привлекали в свою организацию подростков и совместно нападали на бездомных.

С целью подготовки преступлений экстремистской направленности участники отрабатывали навыки владения холодным и огнестрельным оружием. Расследование уголовного дела продолжается, назначен ряд мероприятий.