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Самые трагические авиакатастрофы России за последние 20 лет

Самые трагические авиакатастрофы России за последние 20 лет

В ночь на 19 марта 2016 года в Ростове-на-Дону при заходе на посадку потерпел крушение пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai. Лайнер упал левее взлетно-посадочной полосы аэропорта при посадке в условиях плохой видимости. Погибли все находившиеся на его борту 62 человека — 55 пассажиров и семь членов экипажа. ФАН подготовил хронологию самых трагических авиакатастроф в России за последние 20 лет.

2001

4 октября авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Сибирь» выполнял плановый рейс SBI1812 по маршруту Тель-Авив — Новосибирск, но через 1 час 45 минут после взлета рухнул в Черное море. Погибли все находившиеся на его борту 78 человек — 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета (МАК), самолет был сбит зенитной ракетой 5В28 комплекса С-200В, запущенной 96-й зенитной ракетной бригадой ПВО Украины.

3 июля при заходе на посадку в Иркутский аэропорт потерпел катастрофу Ту-154 авиакомпании «Владивосток Авиа», совершавший рейс по маршруту Екатеринбург — Иркутск — Владивосток. 145 человек погибли.

2002

1 июля в небе над Германией около Юберлингена и Боденского озера столкнулись пассажирский авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Башкирские авиалинии» (рейс BTC 2937 Москва — Барселона) и грузовой самолет Boeing 757-200PF авиакомпании DHL (рейс DHX 611 Мухаррак — Бергамо — Брюссель). Погибли все находившиеся в обоих самолетах — 71 человек (среди них было 52 ребенка).

2003

3 июля при заходе на посадку в Иркутский аэропорт потерпел катастрофу Ту-154 авиакомпании «Владивосток Авиа», совершавший рейс по маршруту Екатеринбург — Иркутск — Владивосток. 145 человек погибли.

2004

24 августа практически одновременно в результате срабатывания взрывных устройств, пронесенных на борт террористками-смертницами, потерпели крушение Ту-154 авиакомпании «Сибирь» (погибли 46 человек) и Ту-134 авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс» (погибли 44 человека).

Самые трагические авиакатастрофы России за последние 20 лет

2005

16 марта при заходе на посадку в аэропорту поселка Варандей Архангельской области в условиях «белой мглы» и отсутствия видимости потерпел катастрофу и упал самолет Ан-24РВ. Из 52 человек, находившихся на борту, погибли 28 (26 пассажиров и два члена экипажа). Авиакатастрофа является одной из самых крупных в истории Ненецкого автономного округа.

2006

9 июля при посадке самолет А-310 в Иркутске выехал за пределы посадочной полосы, пробил бетонное заграждение и врезался в гаражи. На борту находились 203 человека, 124 из них погибли.

3 мая ночью в сложных метеоусловиях при посадке в аэропорту Адлера потерпел катастрофу самолет А-320 авиакомпании «Армавиа». Борт столкнулся с водной поверхностью Черного моря и разрушился. На борту лайнера находились 113 человек. Все погибли.

2008

14 сентября Boeing 737-500 авиакомпании «Аэрофлот Норд», выполнявший рейс из Москвы, потерпел крушение в Перми при повторном заходе на посадку. Все находившиеся на борту 88 человек погибли.

2010

10 апреля под Смоленском потерпел крушение самолет Ту-154. Погибли 96 человек, находившиеся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его супруга и представители руководства страны. Согласно докладу Международного авиационного комитета, причиной катастрофы стали действия экипажа.

2011

20 июня потерпел катастрофу самолет Ту-134А в Республике Карелия вблизи аэропорта Бесовец под Петрозаводском. Самолет в сложных метеоусловиях столкнулся с землей. Погибли 44 человека, позже еще трое скончались в больнице.

7 сентября самолет Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» на борту потерпел крушение под Ярославлем в районе населенного пункта Туношна. На борту находились 45 человек — 37 пассажиров и восемь членов экипажа. Выжил только бортинженер.

Самые трагические авиакатастрофы России за последние 20 лет

2012

2 апреля под Тюменью потерпел катастрофу самолет ATR 72, на борту которого находились 43 человека. При падении самолет развалился на части и загорелся. Погиб 31 человек, в том числе все члены экипажа. 12 пассажиров выжили.

2013

17 ноября в аэропорту Казани при заходе на посадку разбился самолет авиакомпании «Татарстан» Boeing 737. На борту находилось 50 человек (44 пассажиров и 6 членов экипажа), все они погибли.

2015

31 октября в Египте над центральной частью Синайского полуострова потерпел катастрофу самолет Airbus A321 российской компании «Когалымавиа». Погибли все находившиеся на борту 224 человека. По данным ФСБ России, в хвостовой части самолета произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Ответственность за теракт на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1*.

2016

25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов — Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Самые трагические авиакатастрофы России за последние 20 лет

2017

15 ноября при заходе на посадку в аэропорту поселка Нелькан Хабаровского края разбился легкомоторный самолет Let L-410. На борту находилось семь человек, включая двух членов экипажа. Погибли шесть человек. Выжила только трехлетняя девочка.

2018

1 февраля самолет Ан-148, вылетевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, пропал с радаров через две минуты после взлета. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

2019

5 мая произошел крупный пожар на борту авиалайнера Sukhoi Superjet 100, который вылетал из аэропорта Шереметьево и совершал регулярный рейс Москва — Мурманск. Погиб 41 человек, десять пострадали.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что аварийную посадку в аэропорту Внуково совершил бизнес-джет HAWKER 900XP, который летел из Литвы. Самолет приземлился в штатном режиме, при этом по посадочной полосе он проехался без одной стойки шасси, заваливаясь на бок на рулежке.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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