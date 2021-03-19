Самые трагические авиакатастрофы России за последние 20 лет

В ночь на 19 марта 2016 года в Ростове-на-Дону при заходе на посадку потерпел крушение пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai. Лайнер упал левее взлетно-посадочной полосы аэропорта при посадке в условиях плохой видимости. Погибли все находившиеся на его борту 62 человека — 55 пассажиров и семь членов экипажа. ФАН подготовил хронологию самых трагических авиакатастроф в России за последние 20 лет.

2001

4 октября авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Сибирь» выполнял плановый рейс SBI1812 по маршруту Тель-Авив — Новосибирск, но через 1 час 45 минут после взлета рухнул в Черное море. Погибли все находившиеся на его борту 78 человек — 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета (МАК), самолет был сбит зенитной ракетой 5В28 комплекса С-200В, запущенной 96-й зенитной ракетной бригадой ПВО Украины.

3 июля при заходе на посадку в Иркутский аэропорт потерпел катастрофу Ту-154 авиакомпании «Владивосток Авиа», совершавший рейс по маршруту Екатеринбург — Иркутск — Владивосток. 145 человек погибли.

2002

1 июля в небе над Германией около Юберлингена и Боденского озера столкнулись пассажирский авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Башкирские авиалинии» (рейс BTC 2937 Москва — Барселона) и грузовой самолет Boeing 757-200PF авиакомпании DHL (рейс DHX 611 Мухаррак — Бергамо — Брюссель). Погибли все находившиеся в обоих самолетах — 71 человек (среди них было 52 ребенка).

2003

3 июля при заходе на посадку в Иркутский аэропорт потерпел катастрофу Ту-154 авиакомпании «Владивосток Авиа», совершавший рейс по маршруту Екатеринбург — Иркутск — Владивосток. 145 человек погибли.

2004

24 августа практически одновременно в результате срабатывания взрывных устройств, пронесенных на борт террористками-смертницами, потерпели крушение Ту-154 авиакомпании «Сибирь» (погибли 46 человек) и Ту-134 авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс» (погибли 44 человека).

2005

16 марта при заходе на посадку в аэропорту поселка Варандей Архангельской области в условиях «белой мглы» и отсутствия видимости потерпел катастрофу и упал самолет Ан-24РВ. Из 52 человек, находившихся на борту, погибли 28 (26 пассажиров и два члена экипажа). Авиакатастрофа является одной из самых крупных в истории Ненецкого автономного округа.

2006

9 июля при посадке самолет А-310 в Иркутске выехал за пределы посадочной полосы, пробил бетонное заграждение и врезался в гаражи. На борту находились 203 человека, 124 из них погибли.

3 мая ночью в сложных метеоусловиях при посадке в аэропорту Адлера потерпел катастрофу самолет А-320 авиакомпании «Армавиа». Борт столкнулся с водной поверхностью Черного моря и разрушился. На борту лайнера находились 113 человек. Все погибли.

2008

14 сентября Boeing 737-500 авиакомпании «Аэрофлот Норд», выполнявший рейс из Москвы, потерпел крушение в Перми при повторном заходе на посадку. Все находившиеся на борту 88 человек погибли.

2010

10 апреля под Смоленском потерпел крушение самолет Ту-154. Погибли 96 человек, находившиеся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его супруга и представители руководства страны. Согласно докладу Международного авиационного комитета, причиной катастрофы стали действия экипажа.

2011

20 июня потерпел катастрофу самолет Ту-134А в Республике Карелия вблизи аэропорта Бесовец под Петрозаводском. Самолет в сложных метеоусловиях столкнулся с землей. Погибли 44 человека, позже еще трое скончались в больнице.

7 сентября самолет Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» на борту потерпел крушение под Ярославлем в районе населенного пункта Туношна. На борту находились 45 человек — 37 пассажиров и восемь членов экипажа. Выжил только бортинженер.

2012

2 апреля под Тюменью потерпел катастрофу самолет ATR 72, на борту которого находились 43 человека. При падении самолет развалился на части и загорелся. Погиб 31 человек, в том числе все члены экипажа. 12 пассажиров выжили.

2013

17 ноября в аэропорту Казани при заходе на посадку разбился самолет авиакомпании «Татарстан» Boeing 737. На борту находилось 50 человек (44 пассажиров и 6 членов экипажа), все они погибли.

2015

31 октября в Египте над центральной частью Синайского полуострова потерпел катастрофу самолет Airbus A321 российской компании «Когалымавиа». Погибли все находившиеся на борту 224 человека. По данным ФСБ России, в хвостовой части самолета произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Ответственность за теракт на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1*.

2016

25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов — Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

2017

15 ноября при заходе на посадку в аэропорту поселка Нелькан Хабаровского края разбился легкомоторный самолет Let L-410. На борту находилось семь человек, включая двух членов экипажа. Погибли шесть человек. Выжила только трехлетняя девочка.

2018

1 февраля самолет Ан-148, вылетевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, пропал с радаров через две минуты после взлета. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

2019

5 мая произошел крупный пожар на борту авиалайнера Sukhoi Superjet 100, который вылетал из аэропорта Шереметьево и совершал регулярный рейс Москва — Мурманск. Погиб 41 человек, десять пострадали.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что аварийную посадку в аэропорту Внуково совершил бизнес-джет HAWKER 900XP, который летел из Литвы. Самолет приземлился в штатном режиме, при этом по посадочной полосе он проехался без одной стойки шасси, заваливаясь на бок на рулежке.

1 Организация запрещена на территории РФ.