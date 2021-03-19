«Действует как Корлеоне»: перуанцы возмущены освобождением экс-президента Перу

Лима, 19 марта. Суд Перу отклонил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу бывшего президента страны Мартина Вискарры. Об этом сообщается в официальном аккаунте судебного органа в Twitter.

«Судья Мария Альварес Камачо сочла необоснованным ходатайство о заключении под стражу, поданное прокуратурой, в отношении бывшего президента Мартина Вискарры. Процессуальная опасность и воспрепятствование правосудию не подтвердились», — отмечается в сообщении суда.

#MartínVizcarra. Jueza María Álvarez Camacho declara infundado requerimiento de prisión preventiva formulado por la Fiscalía contra el expresidente Martín Vizcarra e impone la medida de comparecencia con restricciones. pic.twitter.com/R4jUm6Kqih — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 19, 2021

Вискарра поблагодарил Камачо за такое решение. Он заявил, что является обычным гражданином и не может препятствовать работе суда.

«Сегодня я не президент республики, а гражданин, как и все остальные. Как мог человек, не обладающий властью, находящийся наравне с другими, препятствовать правосудию?» — написал Вискарра в своем Twitter.

Hoy no soy Presidente de la República, sino un ciudadano como todos ¿Cómo podría obstaculizar la justicia alguien que no ostenta ningún poder, que está en el llano y se ha puesto a disposición de la justicia? — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) March 18, 2021

Однако решение суда возмутило пользователей социальных сетей. Многие припомнили бывшему главе государства тайную вакцинацию от COVID-19. Инцидент стал причиной политического кризиса в стране в феврале 2021 года и получил название «Вакцинагейт».

«Крестный отец» Вискарра

Перуанцы уверены, что любые заявления Вискарры лишь демонстрируют его эгоизм.

«Почему вам нужно было делать прививку тайно? Вы лишь демонстрируете свой эгоизм. Вы потеряли доверие. Как мы можем вам верить?» — пишет пользователь jano_onaj2020.

¿Por qué tuviste que vacunarte en secreto? Decepción y una muestra de tu egoísmo y falta de transparencia. Desde ese momento perdiste credibilidad. Ahora ¿cómo podemos creerte? Difícil. — Jano ???????? #NotScienceNotFuture (@jano_onaj2020) March 18, 2021

Другие же сравнивают бывшего президента страны с героем романа «Крестный отец» Вито Корлеоне.

«Очень тонко отдает приказы судье о том, что делать, напоминая, что, благодаря ему члены парламента сегодня свободны от любых обвинений в коррупции. Он действует как Корлеоне, он знает, что держит (Эльвию) Барриос (глава судебной власти Перу. — Прим. ФАН) и Сорайду Авальос (глава Генпрокуратуры Перу. — Прим. ФАН) за горло и они делают, что он скажет», — написал пользователь Twitter под ником claudio40528769.

Dándole órdenes a la jueza, muy sutilmente acerca de la que debe hacer, haciéndole recordar que gracias a él PJ y el MP hoy son libres de toda corrupción.

Este delincuente actúa como un Corleone, sabe que tiene del cuello a Barrios y Zoraida Ávalos y puede hundirlas sin piedad. — claudiohumberto3958@gmail.com (@claudio40528769) March 18, 2021

В соцсетях уверены, что тюрьма для Вискарры — единственный способ «расплатиться за тот ущерб, который был нанесен Перу».

«Вы заслуживаете сесть в тюрьму не только за взятки, но и за геноцид! Тысячи людей погибли из-за вашей халатности, зла и бездействия».

Mereces ir a prision no solo x coimas y sobornos, sobretodo x genocidio! La vida no te alcanzará para pagar el enorme daño q has hecho al PERU. Miles han muerto por tu desidia maldad e inacción. — Pleyadiana (@LibertadEsMivoz) March 18, 2021

Экс-президента Перу подозревают в получении взятки на сумму в 647 тыс. долларов с 2013 по 2014 годы, когда он занимал пост губернатора города Мокегуа. 12 марта 2021 года прокуратура попросила заключить Мартина Вискарру под стражу на 18 месяцев. Следствие полагает, что Вискарра получил взятку от строительных компаний, которые отвечали за возведение региональной больницы.

Позднее адвокат и прокурор Рафаэль Вела сообщил, что Вискарра может попросить политического убежища в Боливии.

Однако судья Мария Альварес Камачо уверена, что наличие у Вискарры родственников в Перу гарантирует, что «нет опасности, что он сбежит из страны».

«Мы не видим вероятности того, что Вискарра уклонится от действий правосудия и попытается спастись бегством», — заявила судья.

????LO ÚLTIMO Martín Vizcarra: Jueza rechaza pedido de prisión preventivahttps://t.co/zPE2b1Ya3g pic.twitter.com/6h7IsbiMYl — Diario Perú21 (@peru21noticias) March 19, 2021

Камачо заявила, что сообщения о возможном бегстве бывшего президента Перу носят больше «спекулятивный, а не объективный характер».