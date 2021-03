«Действует как Корлеоне»: перуанцы возмущены освобождением экс-президента Перу

Лима, 19 марта. Суд Перу отклонил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу бывшего президента страны Мартина Вискарры. Об этом сообщается в официальном аккаунте судебного органа в Twitter.

Вискарра поблагодарил Камачо за такое решение. Он заявил, что является обычным гражданином и не может препятствовать работе суда.

Hoy no soy Presidente de la República, sino un ciudadano como todos ¿Cómo podría obstaculizar la justicia alguien que no ostenta ningún poder, que está en el llano y se ha puesto a disposición de la justicia?

Однако решение суда возмутило пользователей социальных сетей. Многие припомнили бывшему главе государства тайную вакцинацию от COVID-19. Инцидент стал причиной политического кризиса в стране в феврале 2021 года и получил название «Вакцинагейт».

Перуанцы уверены, что любые заявления Вискарры лишь демонстрируют его эгоизм.

Другие же сравнивают бывшего президента страны с героем романа «Крестный отец» Вито Корлеоне.

В соцсетях уверены, что тюрьма для Вискарры — единственный способ «расплатиться за тот ущерб, который был нанесен Перу».

Mereces ir a prision no solo x coimas y sobornos, sobretodo x genocidio! La vida no te alcanzará para pagar el enorme daño q has hecho al PERU. Miles han muerto por tu desidia maldad e inacción.