Представитель военкомата рассказал о подготовке к весенней призывной кампании

Москва, 19 марта. Весенний призыв на срочную службу стартует в России 1 апреля. Призывная кампания продлится до 15 июля. Юноши в возрасте от 18 до 27 лет должны явиться в военкомат.

Призывникам предстоит пройти сначала медицинскую, а потом призывную комиссии, передает сайт 360tv.ru слова главы одной из призывных комиссий.

Уже 1 апреля военкоматы начнут рассылать повестки призывникам, за исключением тех, кто живет на Крайнем Севере, а также тех, кто работает педагогами в образовательных учреждениях.

Эти категории призывников начнут получать повестки с 1 мая. По словам председателя призывной комиссии Дениса Беляевского, в случае неявки в военкомат по повестке призывник будет считаться уклоняющимся от военной службы и будет привлечен к ответственности.

После получения повестки призывники должны пройти медицинскую комиссию — осмотр у семи специалистов. Это хирург, терапевт, стоматолог, офтальмолог, отоларинголог психиатр и невролог.

«Если у врача возникнут сложности с определением годности, призывник направляется на дополнительное обследование», — сказал Беляевский.

Медкарта призывника направляется поликлиникой, к которой он прикреплен. После медкомиссии призывники пройдут профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу.