Историк Барановский рассказал, чем потрясло Европу Великое посольство Петра I

Европейские королевские дворы были потрясены смелостью Петра I, предпринявшего Великове посольство в 1697 году. Об этом в беседе с ФАН рассказал историк, директор Монархического клуба Санкт-Петербурга Андрей Барановский.

По словам эксперта, российский правитель относился к своей поездке как к важному шагу для будущего развития своей страны.

«Конечно, это путешествие стало результатом воспитания Петра Лефорта. Это феноменальная история. Царь едет со свитой инкогнито, как турист, и одновременно — как промышленник, который заботится о будущем страны. Королевские дворы Европы оказывались потрясены, когда во время визита российских гостей узнавали подробности», — сообщил историк.

Андрей Барановский отметил, что этот вояж, без преувеличения, стал примечательным и еще по одной причине.

«Трудно найти аналоги такого путешествия. Я бы сравнил с визитом австрийского императора Иосифа II, который вместе с Екатериной II посещал наши южные земли. Он также оставался инкогнито. Тогда Австрия была уже на пороге очень больших перемен. Однако этот правитель был все-таки очень деликатным человеком. Посольство же Петра I я бы назвал эдакими новыми русскими туристами. Есть ряд исторических документов, которые говорят о том, что гостиницы, в которых они жили, приходилось еще некоторое время восстанавливать после того бардака, который был там оставлен. Потом в Европу поедет его правнук — Павел I. Но это был уже человек с другим характером. У него не было темперамента Петра I, который мог пуститься в пляс, а при встрече с Людовиком XV поднял его, обнял и поцеловал», — подытожил директор Монархического клуба Санкт-Петербурга.

Ранее Андрей Барановский рассказал ФАН о главных целях Великого посольства Петра I.