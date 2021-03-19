Запасы нефти на новом месторождении в Мексике превышают 500 млн баррелей

Мехико, 19 марта. Крупное месторождение нефти в мексиканском штате Табаско обнаружила государственная компания Pemex.

Глава предприятия Октавио Оропеса сообщил, что это уже третье по счету гигантское месторождение, открытое за время работы действующего правительства (с декабря 2018 года), оно получило название «Дзимпона-1». Первоначальный объем запасов оценен в 500–600 млн баррелей нефти.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее обещал уделять повышенное внимание развитию нефтедобывающей отрасли. По его словам, добыча черного золота в стране до 2024 года не будет превышать 2 млн баррелей в сутки (в прошлом году этот показатель составил 1,64 млн).

В декабре 2017 года в районе Косамалоапан (штат Веракрус) было обнаружено месторождение с запасами около 1,5 млрд баррелей, а еще через два года в штате Табаско нашли месторождение с объемом нефти в 500 млн баррелей.

ОПЕК ранее накануне увеличила прогноз спроса на нефть в следующем году. Однако показатель все равно не достигнет значения, которое фиксировалось до пандемии коронавируса, уверены эксперты.