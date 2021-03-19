В Туле иномарка вылетела на тротуар и несколько раз перевернулась, ФАН публикует видео

Тула, 19 марта. Тульские полицейские нашли водителя, который сбежал с места необычного дорожно-транспортного происшествия.

Как стало известно ФАН, жители оружейной столицы, ехавшие ранним утром в среду на работу, были обескуражены, обнаружив на тротуаре у стены здания на улице Мосина разбитый автомобиль. По внешнему виду транспортного средства было понятно, что машина совершила несколько кульбитов, прежде чем рухнула на пешеходный путь.

Полицейские установили, что ДТП произошло глубокой ночью. Водитель «Субару», вероятно, не справился с управлением и на высокой скорости вылетел на тротуар. Повезло, что в столь поздний час на тихой улице не было ни души, и обошлось без пострадавших. Этим воспользовался и сам водитель. Он умудрился выбраться из покореженной иномарки и убежать.

«Сотрудники Госавтоинспекции проводили комплекс мероприятий по установлению предполагаемого водителя. В результате проделанной работы спустя два дня удалось обнаружить нарушителя, покинувшего место происшествия, нарушив таким образом законодательство. На мужчину 1990 года рождения составлен соответствующий административный протокол», – рассказали ФАН в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

На этом разбор ДТП не завершился. В полиции продолжают выяснять причины и обстоятельства происшествия, которое завершилось для водителя невероятно счастливым образом.