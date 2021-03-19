Названы пугающие пророчества Распутина, которые могут относиться к 2021 году

Москва, 19 марта. Пугающие предсказания обнаружены в записях загадочного старца, целителя и провидца Григория Распутина. По мнению историков, эти пророчества могут иметь отношение к 2021 году.

Приближенный последнего русского императора Николая II предупреждал о морально-духовной гибели человечества. По мнению старца, утрата ценностей и веры приведет к деградации.

«Любовь исчезнет, люди будут стоять на краю пропасти»,— писал Распутин.

В записях целителя встречаются упоминания неких «трех змей», которые будут по очереди уничтожать человечество. Предполагается, что речь идет о мировых войнах, две из которых уже прошли.

«С запада придет кровожадный князь, который поработит богатством, а с востока другой князь, который поработит нищетой», — предсказывал старец.

Эксперты считают, что это пророчество сбудется в ближайшее время, возможно, даже в 2021 году. Однако те, кто переживет новую мировую войну, по мнению Распутина, духовно очистятся. Старец писал, что после конфликта в Петербурге встретятся «три царя», а затем из России пойдут пророки, которые подготовят приход некоего мессии с Востока, пишет «МК в Волгограде».

Недавно свой прогноз на 2021 год дала потомственная ливанская ясновидящая Лайла Абдель Латиф. Она рассказала, чего ждать в будущем от ситуации с пандемией коронавируса.