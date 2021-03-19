Минпромторг планирует предоставить господдержку за переоборудование машин на газ

Москва, 19 марта. Проект постановления правительства о стимулировании перевода автомобилей на газ подготовлен Минпромторгом РФ.

Министерство будет принимать решения по переоборудованию автомобилей на сжиженный нефтяной и компримированный природный газ. Инициатива предполагает, что автопроизводители, которые представят как минимум два решения по переоборудованию машин на газ, смогут получить господдержку. Ожидается, что разработчики будут регистрировать их товарный знак и торговое название, направляя в Минпромторг всю документацию по типовому решению.

"С 1 июня планируется запустить соответствующий реестр, вести его будет само ведомство", — пишут "Ведомости".

Проект министерства направлен на создание библиотеки типовых (серийных) идей по переоснащению автомобилей на газ.

При содействии Минпромторга правительство собирается реализовать перезапуск инвестиционного цикла в России. При этом банкам предлагается создать Фонд проектного финансирования для поддержки проектов. Так, предприниматели смогут обратиться в министерство, чтобы получить финансирование.