Москва, 19 марта. Интернет-издание Bellingcat имеет тесные прямые связи со спецслужбами стран НАТО, написала в Twitter официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

На протяжении многих лет Bellingcat манипулирует фактами: оно представляет террористов в качестве «жертв» и скрывает от общественности неудобную информацию, отметила спикер российского внешнеполитического ведомства.

Ранее ФАН сообщил об обнаружении новых материалов, которые являются доказательством причастности Bellingcat к сотрудничеству с американскими спецслужбами. Поэтому издание не может считаться независимой организацией, за которую оно себя выдает.