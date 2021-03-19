Пьяная шотландка оставила соседке рваные раны на руках и предплечье

Лондон, 19 марта. Пьяная пенсионерка из Эдинбурга ранила соседку лезвием. Пострадавшая получила множественные раны руки и плеча.

В столице Шотландии едва не случилась трагедия в результате обильных возлияний. Пожилая женщина напала на свою соседку и причинила серьезный ущерб здоровью несчастной британки. Жертва внезапной агрессии осталась с шестью глубокими ранами на левой руке, предплечье и плече. О вспышке алкогольной ярости сообщает Daily Record.

Трагедия случилась на Моррисон-стрит, в районе Сенного рынка. По информации сотрудников правоохранительных органов, 57-летняя Констанс Б. поссорилась со своей соседкой Ли К. и решила разобраться с «обидчицей». Конфликт развернулся буквально на пороге дома, где жили шотландки, поэтому его удалось быстро прекратить вмешательством еще одной соседки.

Нетрезвая дебоширка успела нанести своей оппонентке шесть глубоких порезов на левой руке, предплечье и плече. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую в больницу Святого Иоанна в Ливингстоне. Там ее осмотрели врачи и приняли решение, что раны британки придется лечить команде пластических хирургов.

Материалы дела поступили к рассмотрению в Эдинбургский шерифский суд, где пенсионерка полностью признала свою вину. По словам прокурора, подсудимая «несколько раз» ударила женщину лезвием, прежде чем кровавая разборка не была остановлена другой соседкой. Врачи уточнили, что Ли К. получила три десятисантиметровые раны на руке, две рваные раны на плече и еще один пятисантиметровый порез на предплечье.

Правоохранители провели обыск в квартире арестованной шотландки и обнаружили лезвие, лежащее на кофейном столике.

«Надо признать, что это очень серьезное дело, и она полна раскаяния, хотя ничего не помнит. Но доказательства того, что она совершила это преступление, ДНК и брызги крови, — все это явные, прямые доказательства», — заявил адвокат подсудимой.

Юрист добавил, что в то время, когда было совершено преступление, женщина сильно пила, однако не принимала никаких психотропных препаратов. Отмечается, что у дебоширки есть двое внуков и что она «понимает всю тяжесть» совершенного преступления.