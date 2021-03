Мы хотим, чтобы сотрудничество России и Сербии расширялось — заместитель мэра Белграда

Несмотря на занимаемую должность заместителя мэра Белграда, Горан Весич является ключевой фигурой сербской столицы и выступает в роли локомотива её стремительного развития: от масштабной реконструкции общественных пространств и транспортной инфраструктуры до внедрения IT-технологий в систему жизнеобеспечения города.

В эксклюзивном интервью корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах он рассказал, почему сербская столица абсолютно открыта не только для расширения сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий, но и для углубления культурного взаимодействия, в рамках которого российские деятели могли бы внести свой вклад в историю города.

— Как бы вы в двух словах представили роль России в долгой истории Белграда?

— Я часто говорю о том, что Белград — великий город, потому что он не только сербский. Он был и кельтским городом, и византийским, до этого — и римским. Славянским, турецким, австрийским, но и, среди прочего, русским городом. Русским городом он стал после Первой мировой войны, когда примерно 40 000 российских эмигрантов прибыли в Королевство сербов, хорватов и словенцев — из около двух миллионов, покинувших царскую Россию. Из этих 40 000 почти 30 000 прибыли именно в Белград. В Белграде в 1931 году каждый шестой житель был русским. К нам приехало много высокообразованных граждан, что было крайне важно для сербского общества, которое в Первой мировой войне потеряло около трети населения и около 50% мужчин.

Тогда в Сербию прибыло 1000-1200 инженеров — а в самой стране до этого было всего 500 инженеров. Приехали многочисленные архитекторы, ученые, преподаватели. Благодаря русским у нас появилось 12 сербских академиков, среди которых и Георгий Острогорский, один из крупнейших византологов. Многие важные здания в Сербии построили русские архитекторы.

Русские основали первую актерскую школу в Белграде, балет, оперу… Они оставили большой след. Например, первым художником комиксов в Белграде был русский. Так что русские действительно сыграли здесь огромную роль. Этот «белый Белград», т.е. прибывшие белоэмигранты очень сильно повлияли на развитие города и сербского общества.

Мы с гордостью говорим о них, поскольку это время, когда русские действительно оказали максимальное влияние на развитие нашего общества. Причем как два народа мы никогда не вступали в конфликт: наоборот, мы всегда были по одну сторону истории, в основном, на стороне победителей. И за это мы платили высокую цену.

Нет таких других двух народов, у которых никогда не было проблем в коммуникации, как это было у сербов и русских. И поэтому влияние России на нашу историю особенно важно. Не забудем, конечно, и то, что русская Красная армия в 1944 г. участвовала в освобождении Белграда — это был второй эпизод. Мы всегда с гордостью вспоминаем всех русских, которые так или иначе внесли свой вклад в Белград, будь они белыми или красными.

— Можем также напомнить читателям о значении отдельных личностей, таких, например, как русский архитектор Николай Краснов, и его проектах в Белграде, которые включают в себя нынешнее здание правительства Сербии, Министерства иностранных дел, Архива Сербии или проект реконструкции внутреннего убранства парламента Сербии…

— Да, Николай Краснов — один из десятков архитекторов, которые здесь работали, и самый известный. Он был царским архитектором, и знаменитая конференция с участием лидеров Советского Союза, Великобритании и США в Ялте прошла во дворце, который построил он. Так что в Белград Краснов приехал с репутацией знаменитого архитектора, получил много достойных проектов и оставил действительно заметный след. Мы вернули долг Николаю Краснову, несколько лет назад назвав в его честь одну из улиц в столице и установив ему памятник в парке Ташмайдан — такой, которого он заслуживает. Мы очень ценим Николая Краснова и воспринимаем его и как сербского архитектора, не только русского. Но подчеркну: он был не единственным, просто самым знаменитым. Существует также много других архитекторов, которые оставили след в нашем городе.

— А есть ли сегодня в Белграде место участию русских деятелей в развитии города, как сто лет назад? Есть ли пространство для работы и творчества русских архитекторов, художников, ученых?

— Конечно, есть. Это зависит от самой Российской Федерации. На данный момент больше всего инвестиций Россия вкладывает в инфраструктуру. Наши страны подписали межгосударственное соглашение, которое позволяет российским компаниям работать непосредственно с Сербией по инфраструктурам проектам, и подобная возможность достаточно широко ими используется.

Но с другой стороны, то самое культурное сотрудничество, о котором вы говорите — отстает от уровня политического и промышленного, и мне жаль, что это так. Притом, что у нас блестящее политическое партнерство, и мы чрезвычайно благодарны России за предоставленную поддержку в борьбе за Косово и за её заступничество на мировой арене в целом. Экономическое сотрудничество сейчас вышло на хороший уровень, и становится всё лучше, однако культурное взаимодействие могло бы развиваться и шире. Действительно, могло бы быть гораздо больше российских художников, которые бы приезжали сюда, ровно как и сербских художников, работающих в Российской Федерации — и я считаю, что над этим надо работать.

Белград и Москва — города-побратимы, нас связывают десятки лет сотрудничества. Каждый год (сейчас, правда, все приостановилось из-за коронавируса) мы организуем Дни Белграда в Москве и Дни Москвы в Белграде. Это, в частности, дает возможность организовывать выставки, театральные спектакли, осуществлять такой вид культурного обмена.

В прошлом году должны были состояться Дни Москвы в Белграде — но их пришлось отложить. Когда, даст Бог, закончится эпидемия коронавируса, мы надеемся их, наконец, провести. Это хорошая возможность для развития отношений, похожим образом мы организуем сотрудничество с Санкт-Петербургом. Перед самой эпидемией, в феврале прошлого года (больше года назад) я ездил в Санкт-Петербург, и мы договорились подписать соглашение о побратимстве Белграда и Санкт-Петербурга, и таким же образом определили культурное взаимодействие, которое может стать очень значимым.

Я прошу прощения, но раз уж мы об этом говорим, хорошим примером служит Хор имени Александрова, который был очень популярным во всём мире, но особенно —в Сербии. Когда случилась трагедия, и весь состав хора погиб — мы один из белградских парков, где находится памятник императору Николаю Романову, назвали парком имени ансамбля Александрова. А когда сформировали новый ансамбль — его первые гастроли прошли в Белграде: в том самом парке, который назван в честь товарищей, погибших в авиакатастрофе.

