Российским ученым удалось совершить прорыв в лечении тяжелой генетической болезни

Якутск, 19 марта. Прорыв в лечении тяжелого и редкого генетического заболевания удалось совершить ученым Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова.

Редчайшая болезнь называется мукополисахаридоз-плюс. Исследователям удалось выяснить, что заболевание развивается из-за генетической мутации, которая приводит к смерти детей, сообщили в пресс-службе Республики Якутия. Болезнь зафиксирована всего у 15 детей в мире. Из них 13 случаев выявлено в Якутии и два — в Турции. Об этом рассказал президент Российской академии наук Александр Сергеев во время поездки делегации РАН в республику.

Специалистам лаборатории СВФУ удалось выделить генетическую мутацию, которая ответственна за наследственное заболевание. Это является достижением самого высокого уровня, подчеркнул Сергеев. «Топовым результатом» будет разработка учеными новых способов лечения болезни, добавил президент РАН.

До этого сообщалось, что врачам в Рязани удалось спасти жизни двух мужчин за сутки с помощью современных технологий. В больницу попали два человека с инсультом.