Минздрав подтвердил гибель трех человек после взрыва в Химках

Москва, 19 марта. Три человека погибли в результате взрыва в девятиэтажном доме в Химках, сообщили в минздраве Московской области.

Сообщение о происшествии на улица Зеленая, 16 поступило в МЧС в 10:24. В момент прибытия пожарных огонь бушевал на 8 и 9 этажах. В результате взрыва произошло обрушение межэтажных перекрытий между 8 и 9 этажах. Нарушение кирпичных балконных ограждений на этаже.

В 11:03 пожар был локализован на площади 12 кв. метров. В 11:30 открытое горение было ликвидировано. На месте работают сотрудники МЧС, полиции и бригады скорой помощи.