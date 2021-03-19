День в истории: 122 года назад в Петербурге появилась первая в России скорая помощь

Первая в Петербурге станция скорой помощи была открыта ровно 122 года назад — 19 марта 1899 года. Считается, что это была первая такая стация и в России, но это не совсем так. Как известно, в состав Российской империи входило Царство Польское, в его столице Варшаве первая станция скорой помощи появилась на два года раньше — в 1897 году.

Попытки организовать экстренную медицинскую помощь были в России еще в XV–XVI веках. А уже в XVII веке в Москве фактически появилась для этого специальная служба, хотя и не государственная, а частная: кареты с дворовыми людьми собирали на улице больных, обмороженных, избитых, сильно пьяных. Пострадавших отвозили в богадельни, монастыри и другие места, где людям могли оказать помощь. Эта служба была, естественно, рассчитана на бедняков — богатые люди лечились дома, приглашая врачей, а при необходимости экстренно доставить больного человека домой —нанимали извозчика.

В конце XVIII — XIX веке служба экстренной помощи начала развиваться на государственном уровне. Этим занимались полиция и пожарные, иногда привлекались извозчики. Представители этих служб собирали пострадавших в уличных происшествиях, а также пьяных и доставляли их в специальные приемные покои при полицейских участках или в больницы. Однако оперативность доставки человека туда, где ему могли квалифицированно помочь, оставалось невысокой.

В конце XIX века стала формироваться скорая помощь в том виде, который сохранился до наших дней. В 1898 году в Москве при полицейских участках были открыты две первые станции скорой помощи. Для этого на каждом участке было выделено по одной карете, укомплектованной медицинскими инструментами, лекарствами и перевязочным материалом. На вызовы отправляли целую бригаду: врача, фельдшера и санитара.

По примеру этих бригад, подчинявшихся полиции, была организована первая станция скорой помощи, которая уже шла по «медицинскому» ведомству. Речь идет о той самой станции, 122-летие открытия которой отмечается 19 марта 2021 года. Инициатива ее открытия принадлежит известном русскому хирургу Николаю Вельяминову.

Затем такие станции появились в Лодзи, Одессе и других городах Российской империи.

Служба экстренной помощи стала стремительно развиваться во время Первой мировой войны, а затем накопленный опыт был использован в молодой советской республике. В основу работы советской службы скорой медицинской помощи были положены бесплатность, общедоступность, а также использование новейших достижений медицинской науки.

Сегодня скорая медицинская помощь — это отдельный вид медицинской помощи, оказываемой при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих немедленного медицинского вмешательства. В России оказание скорой медицинской помощи осуществляется станциями скорой помощи или соответствующими отделениями при больницах.

Есть также специальные больницы и институты, специализирующиеся на оказании скорой медицинской помощи. Самое известное такое учреждение в России — открытый в 1923 году Московский НИИ скорой помощи имени Николая Васильевича Склифосовского.

День работника скорой помощи отмечается в России 28 апреля.

Знак скорой помощи — красный крест, который изображен на машинах. Это знак милосердия и христианских ценностей, а красный — цвет крови. Поэтому в странах, где исповедуют другую религию, знак креста не используется. Например, в мусульманских странах скорую медицинскую помощь символизирует красный полумесяц.