Замминистра транспорта Новосибирской области задержали по делу о взяточничестве

Новосибирск, 19 марта. Правоохранители намерены привлечь к ответственности замминистра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого, подозреваемого в получении крупной взятки.

Следователи, занимающиеся делом о взяточничестве, считают, что замглавы регионального ведомства получил около 1,5 млн рублей от своего подчиненного — Михаила Чуманова, возглавляющего новосибирский Автодор. Взамен Ставицкий, по версии СК, обещал ему помощь в получении госконтрактов.

Правоохранители задержали главу новосибирского Автодора еще в декабре прошлого года. Ему также вменяется получение взяток. Его начальник Ставицкий сейчас находится на допросе, возбуждено уголовное дело.