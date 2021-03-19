Немецкий иммунолог призвал одобрить применение вакцины «Спутник V» в ЕС

Берлин, 19 марта. Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» необходимо допустить к использованию в Евросоюзе. Об этом заявил немецкий иммунолог Штефан Кауфманн.

По его словам, репутация вакцины компании AstraZeneca пострадала на фоне приостановки прививочной кампании в странах ЕС с использованием этого препарата из-за сообщений о неизвестных ранее побочных эффектах. В связи с этим российскую вакцину должны разрешить применять, сообщил Кауфманн в прямом эфире телеканала N24.

Накануне в поддержку идеи одобрить «Спутник V» в Германии выступили премьер-министры трех федеральных земель ФРГ, напомнив о значительных достижениях России в науке.