Международные посредники могут присоединиться к переговорам по плотине Хидасэ

Хартум, 19 марта. ООН, ЕС, Африканский союз и США отреагировали на просьбу Судана выступить посредниками в переговорах по эфиопской плотине «Возрождение» (Хидасэ), сообщает информационный портал Middle East Monitor.

По его словам, все они могут поспособствовать урегулированию разногласий между тремя государствами, задействовав имеющийся политический и юридический опыт.

Mustafa Hussein Al-Zubair,

"Ethiopia cannot use water as a weapon against the Sudanese people"

We are working to strengthen the Union's initiative The #AU joined the #UN, the #EU and the #US to play the role of mediators to preserve the rights of the three country Source AA pic.twitter.com/6W1erCAs5m