Международные посредники могут присоединиться к переговорам по плотине Хидасэ

Хартум, 19 марта. ООН, ЕС, Африканский союз и США отреагировали на просьбу Судана выступить посредниками в переговорах по эфиопской плотине «Возрождение» (Хидасэ), сообщает информационный портал Middle East Monitor.

«Наша страна получила очень положительные ответы от всех сторон», — заявил накануне, 18 марта, глава технической переговорной группы по дамбе Мустафа Хусейн.

По его словам, все они могут поспособствовать урегулированию разногласий между тремя государствами, задействовав имеющийся политический и юридический опыт.

Mustafa Hussein Al-Zubair,

"Ethiopia cannot use water as a weapon against the Sudanese people"

We are working to strengthen the Union's initiative The #AU joined the #UN, the #EU and the #US to play the role of mediators to preserve the rights of the three country Source AA pic.twitter.com/6W1erCAs5m — Voice of Voiceless (@VOVoiceless) February 19, 2021

Чиновник подчеркнул, что Министерство водных ресурсов, ирригации и энергетики Эфиопии по-прежнему планирует «приступить ко второму заполнению плотины в июле» без одобрения со стороны Хартума и Каира. Он добавил, что это нарушит международное право.

Хусейн уверен, что посредничество поможет достичь приемлемого для всех сторон юридического соглашения по эксплуатации Хидасэ. Он призвал Аддис-Абебу не действовать вопреки прежним договоренностям, а также соблюдать принципы справедливого и разумного использования водных ресурсов.

Ранее премьер-министр Судана Абдалла Хамдок направил письма в ООН, АС, Евросоюз и Соединенные Штаты Америки с просьбой выступить посредниками в переговорах по плотине «Возрождение». В администрации американского президента Джо Байдена ответили, что не станут вмешиваться в спор по проекту строительства дамбы «без согласия всех трех стран», участвующих в нем.

Хартум и Каир опасаются, что строительство Эфиопией сооружения на реке Голубой Нил грозит засухой ниже по течению. Для того, чтобы избежать негативных последствий они предложили заключить договор, который позволил бы осуществлять контроль работы гидроэлектростанции и регулировать степень заполнения Хидасэ. Однако Аддис-Аббеба продолжает действовать в своих интересах. Подробнее региональную проблему осветил автор Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Война за воду».