Хабиб завершил спортивную карьеру. События дня. ФАН-ТВ

Два человека погибли при взрыве девятиэтажки в Химках Два человека погибли при взрыве девятиэтажки в подмосковных Химках. По информации МЧС, в жилом доме начался пожар сразу в пяти квартирах. Обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами, что и стало причиной гибели жильцов. Также сообщается о пострадавшей женщине. Из-под обломков спасатели достали живым одного ребенка. Пожар уже локализован. По предварительным данным, причиной взрыва стал бытовой газ. Прокуратура Московской области начала проверку.

ФСБ задержала 14 украинских радикалов В Геленджике и Ярославле задержали 14 участников украинского радикального сообщества «М.К.У.». У экстремистов изъяты нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению бомб. О спецоперации сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Сообщество было основано в 2019 году гражданином Украины Егором Красновым, известным в Сети как Егор Яковлев. От него и других координаторов «М.К.У.» из Харькова и Киева молодые люди «от шестнадцати и старше» получали руководства по изготовлению взрывных устройств, совершению терактов, массовых убийств и насилия. Кроме того, по данным ФСБ, радикалы проводили свои чудовищные «тренировки» на бездомных и даже сожгли знамя Победы. В настоящий момент задержанные дают признательные показания.

День моряка-подводника отмечают на всех флотах России Подводный флот России отмечает 115-ю годовщину со дня своего основания. День моряка-подводника торжественно празднуется на всех флотах страны — Северном, Тихоокеанском, Черноморском и Балтийском. Первые подлодки заступили на службу Отечества по указу императора Николая II от 19 марта 1906 года. В советские годы день рождения подводного флота не отмечали, праздник возродили только в 1996 году. Сейчас на страже Родины — суперсовременные подводные исполины: «Владимир Мономах», «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Князь Владимир». В строю — субмарина «Варшавянка», доказавшая свою эффективность в борьбе с террористами в Сирийской Арабской Республике. В честь праздника экипаж подлодки «Колпино» Черноморского флота исполнил негласный гимн «Усталая подлодка», не отрываясь от боевого дежурства. Свой музыкальный клип подводники адресовали всем причастным к сегодняшнему юбилею.