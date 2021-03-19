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14:46 19 Марта 2021
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Хабиб завершил спортивную карьеру. События дня. ФАН-ТВ

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Два человека погибли при взрыве девятиэтажки в Химках

Хабиб завершил спортивную карьеру. События дня. ФАН-ТВ

Два человека погибли при взрыве девятиэтажки в подмосковных Химках. По информации МЧС, в жилом доме начался пожар сразу в пяти квартирах. Обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами, что и стало причиной гибели жильцов. Также сообщается о пострадавшей женщине. Из-под обломков спасатели достали живым одного ребенка. Пожар уже локализован. По предварительным данным, причиной взрыва стал бытовой газ. Прокуратура Московской области начала проверку.

ФСБ задержала 14 украинских радикалов

Хабиб завершил спортивную карьеру. События дня. ФАН-ТВ

В Геленджике и Ярославле задержали 14 участников украинского радикального сообщества «М.К.У.». У экстремистов изъяты нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению бомб. О спецоперации сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Сообщество было основано в 2019 году гражданином Украины Егором Красновым, известным в Сети как Егор Яковлев. От него и других координаторов «М.К.У.» из Харькова и Киева молодые люди «от шестнадцати и старше» получали руководства по изготовлению взрывных устройств, совершению терактов, массовых убийств и насилия. Кроме того, по данным ФСБ, радикалы проводили свои чудовищные «тренировки» на бездомных и даже сожгли знамя Победы. В настоящий момент задержанные дают признательные показания. 

День моряка-подводника отмечают на всех флотах России

Хабиб завершил спортивную карьеру. События дня. ФАН-ТВ

Подводный флот России отмечает 115-ю годовщину со дня своего основания. День моряка-подводника торжественно празднуется на всех флотах страны — Северном, Тихоокеанском, Черноморском и Балтийском. Первые подлодки заступили на службу Отечества по указу императора Николая II от 19 марта 1906 года. В советские годы день рождения подводного флота не отмечали, праздник возродили только в 1996 году. Сейчас на страже Родины — суперсовременные подводные исполины: «Владимир Мономах», «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Князь Владимир». В строю — субмарина «Варшавянка», доказавшая свою эффективность в борьбе с террористами в Сирийской Арабской Республике. В честь праздника экипаж подлодки «Колпино» Черноморского флота исполнил негласный гимн «Усталая подлодка», не отрываясь от боевого дежурства. Свой музыкальный клип подводники адресовали всем причастным к сегодняшнему юбилею.

Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру

Хабиб завершил спортивную карьеру. События дня. ФАН-ТВ

Красивый финал. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт в своих соцсетях.
«Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — поставил Уайт точку в вопросе о завершении карьеры россиянина.
Об уходе из мира спорта 32-летний боец из Дагестана впервые сообщил в октябре прошлого года. В своем последнем поединке он одолел американца Джастина Гейджи, тем самым подтвердив статус непобедимого. На счету легендарного Хабиба 29 побед в 29 схватках. 