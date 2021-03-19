Экономист отреагировал на планы Японии принять участие в саммите «крымской платформы»

Токио, 19 марта. Япония вынуждена согласиться на участие в саммите «крымской платформы» как союзник коалиции западных стран, заявил эксперт по российско-японским экономическим связям Юкио Асадзума.

По его словам, такое решение продиктовано партнерством Токио со странами Запада. Однако Японии не стоит активно выражать поддержку Киеву, отметил специалист.

«Для японского правительства было бы неблагоразумно демонстрировать активную поддержку требования о возвращении Крыма», — сказал он.

Кроме того, экономист подчеркнул, что для Японии невыгодно принимать участие в территориальных спорах других государств. Это может навредить ее собственным интересам.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на планы Киева по «деоккупации» полуострова. Политик подчеркнул, что у Украины нет никаких шансов вернуть регион под свою юрисдикцию.