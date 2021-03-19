Захарова заявила, что Россия пересмотрит свой подход к Twitter

Москва, 19 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Twitter о пересмотре своей политики в отношении мировых лидеров.

Мария Захарова ответила, что Россия пересмотрит свой подход к самому сервису микроблогов.

Ранее Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на мобильных телефонах и на 50% на стационарных устройствах. Это связано с тем, что администрация интернет-площадки не удаляла запрещенный в России контент. В РНК заявили, что, если социальная сеть продолжит игнорировать требования, то ее полностью заблокируют на территории России.

Twitter никак не будет бороться с российскими властями, потому что это нецелесообразно. Об этом заявил специалист в области цифровых платформ Арсений Щельцин.