Надежда Бабкина отказалась от всех интервью в свой день рождения из-за «года сурка»

Москва, 19 марта. Знаменитая советская и российская певица, актриса и телеведущая Надежда Бабкина решила отказаться от всех интервью в своей день рождения, сообщил ФАН ее пресс-атташе Сергей Рябов.

Корреспондент Федерального агентства новостей обратился к нему с просьбой — передать народной артистке РФ несколько вопросов относительно ее дня рождения: в пятницу Бабкиной исполнился 71 год.

«Мы решили отказаться от всех интервью по поводу ее дня рождения, — ответил Рябов. — Мы решили отказаться от его освещения в этом году, так как этот год был как «день сурка».

Надежда Бабкина родилась 19 марта 1950 года в Ахтубинске, что в Астраханской области. В 1971-м она окончила Астраханское музыкальное училище, после чего сразу же поступила на дирижерско-хоровой факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных в Москве. Окончила его по двум специальностям — «дирижирование народным хором» (в 1976 году) и «сольное народное пение» (в 1983-м).

В 1974 году, еще будучи студенткой, в стенах «Гнесинки» Бабкина сформировала вокальный ансамбль «Русская песня», художественным руководителем которого является по нынешний день.

С 1994-го артистка работает художественным руководителем-директором Московского государственного академического театра «Русская песня».

С 2007 года активно сотрудничает с телевидением. Сначала Бабкина была ведущей кулинарной программы «Рецепты судьбы» на канале ТВ-3. А с 2010-го выступает в роли защитника в ток-шоу «Модный приговор» на Первом канале.

За различные заслуги отмечена многими наградами, орденами, медалями и званиями.

Не так давно Надежда Георгиевна написала автобиографию «Модная народная», где рассказала подробности своей жизни, начиная с детских лет.

Отметим, что накануне был день рождения у внука Бабкиной, Георгия, родившегося в 2010 году. И она не упустила шанса трогательно поздравить его с этим событием.