Актер Ян Цапник нецензурно обругал съемочную группу сериала «По колено»

Москва, 19 марта. Актер Ян Цапник нецензурно выругался на съемочной площадке сериала «По колено». Гнев знаменитого артиста вызвало опоздание одного из членов команды.

Использующий бранную лексику Цапник попал на видео, которое было опубликовано на YouTube. В ролике недовольный артист в костюме кричит на человека, находящегося за кадром. Актер говорит, что не собирается задерживаться на площадке из-за чужого опоздания.

«Официально предупреждаю, что можете <...>, можете снимать, но ровно в шесть часов я посылаю вас <...> и <...> в закат!» — обматерил съемочную группу Цапник.

Попавший под раздачу член съемочной группы не стерпел ругань в свой адрес и попытался возразить разгневанному актеру. Однако Цапник не стал слушать коллегу и поспешил удалиться.

«Вы сейчас ругаетесь дольше, чем я опоздал», — сказал в спину уходящему артисту провинившийся работник.

Комментаторы на YouTube предположили, что видео с ругающимся Цапником является постановкой. По мнению пользователей, авторы сериала «По колено» опубликовали ролик, чтобы привлечь внимание к проекту.

Ян Цапник снимался в приключенческой комедии «Конек-горбунок» с Антоном Шагиным и Павлом Деревянко в главных ролях. За первые два дня фильм собрал в российском прокате 57,6 миллиона рублей.