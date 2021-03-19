Историк Барановский осветил главные цели «Великого посольства» Петра I

«Великое посольство» Петра I — первое путешествие русского царя по Европе — началось 19 марта 1697 года. Подробнее о значении этого исторического события ФАН побеседовал с историком, директором монархического клуба Санкт-Петербурга Андреем Барановским.

По словам эксперта, этот вояж имел для российского правителя прежде всего стратегическое значение.

«Петр I хотел понять, кто из европейских монархов может стать его союзником, какую кандидатуру подобрать в жены царевичу Алексею. Возможно, сыграв такого добродушного царя-туриста, он смог много чего наблюдать, и формировал мнение для будущих политических союзов, уже представлял, что вместе с Саксонией может выступить против войны со Швецией, войну с которой он тогда обдумывал», — сообщил историк.

Андрей Барановский заметил, что такое путешествие дало начало и другому важному для нашего государства процессу.

«Одновременно это открыло дорогу в Россию. После этого стало возможным начинать строить дипломатические отношения. До этого наша страна была достаточно замкнута. Вообще, Петр I — первый царь, который едет за границу. При этом он проявляет смелость, не боится, что на него может быть совершено покушение», — рассказал собеседник ФАН.

В завершение эксперт поделился своим мнением относительно итогов беспрецедентного путешествия российского правителя.

«Ему было нужно знакомиться лично с европейскими правителями. Увидеть их промышленность, корабли. Конечно, он много чего почерпнул, что легло в основу его огромной итоговой программы. Однако Россия оказалась к ней не готова. Те масштабы строительства, которое развернул Петр I, показывают, что этот человек не соотносил денежные и людские ресурсы», — подытожил Андрей Барановский.

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