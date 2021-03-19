Финляндия снова возглавила рейтинг самых счастливых стран

Москва, 19 марта. Самой счастливой страной в четвертый раз признали Финляндию. Рейтинг составили по версии ООН.

Наряду с Финляндией в первую десятку также попали Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия. Соединенные Штаты оказались на 14 месте, а Великобритания и Франция на 18 и 20 местах соответственно.

Россия в сравнении с прошлым годом поднялась с 62 места на 60. Украина заняла 69 место, а Грузия — 73. Самыми несчастливыми странами были названы Зимбабве и Танзания.

Вашингтонский фонд Heritage Foundation ранее составил глобальный рейтинг стран по уровню экономической свободы для людей и бизнеса. Последней в нем оказалась Северная Корея.