Пашинян останется на посту премьера до парламентских выборов

Ереван, 19 марта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не оставит свои полномочия до проведения парламентских выборов. Об этом заявил вице-спикер парламента страны.

Парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня 2021 года. Представители оппозиции неоднократно требовали отставки действующего премьера. Никол Пашинян будет занимать должность временно исполняющего обязанности премьер-министра до проведения выборов. Вице-спикер парламента Армении подтвердил такую информацию.

Глава армянского правительства ранее раскрыл дату проведения досрочных выборов. Пашинян уточнил, что переговорил с президентом Армении Арменом Саркисяном.