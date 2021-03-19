Аналитики назвали причины резкого падения цен на нефть

Котировки на нефть нашли баланс спроса и предложения на стратегическом уровне, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, физический спрос на нефть не поспевает за ростом котировок. Все участники рынка ожидали, что восстановление экономик приведет к ускоренному росту спроса на нефть и сокращению нефтяных запасов. Однако рост заболеваемости коронавирусом, новые локдауны негативно отражаются на цене нефти.

Кроме того, заметили аналитики, поступает информация, что Китай и Индия ищут альтернативы поставкам нефти из Саудовской Аравии и стран Ближнего Востока. Цены слишком высокие. Поэтому Пекин активно закупает перемаркированную иранскую нефть. Иран дает Китаю скидки.

«Нефть снизилась с 73 до 63 долларов за баррель. Может, сегодня еще в рамках коррекции цена чуть поднимется. Если смотреть стратегически, ничего страшного не произошло. Котировки на нефть нашли баланс спроса и предложения на стратегическом уровне», — пояснили эксперты.

Они допускают вариант, что ОПЕК может оставить все действующие сегодня ограничения для того, чтобы не усугублять ситуацию на рынке нефти до тех пор, пока экономики мира не выйдут на устойчивую траекторию экономического роста (возобновление авиасообщения, открытие границ и так далее).

Что касается рубля, то, по мнению экспертов, отечественная валюта просела по отношению к укрепляющемуся доллару. Американская валюта подрастала несильно — до 74,40. Сегодня происходит коррекция, и рубль укрепляется к 74. Он находится в привычном диапазоне. Ничего страшного с рублем не происходит, уверены аналитики.

Ранее ОПЕК+ по итогам заседания неожиданно приняла решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран организации, кроме РФ и Казахстана, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно.