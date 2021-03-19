РФПИ объявил о партнерстве с Индией по производству «Спутника V»

Нью-Дели, 19 марта. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о партнерстве с Индией по производству препарата от коронавируса «Спутник V».

РФПИ договорился со Stelis Biopharma, которая является подразделением фармацевтической компании Strides. По соглашению, в Индии произведут 200 миллионов доз препарата «Спутник V» российского производства. Партнерство позволит вакцинировать 100 миллионов человек. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

До этого сообщалось, что премьер-министры Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии в Германии призвали одобрить для использования российскую вакцину «Спутник V». Глава Саксонии Михаэль Кречмер отметил, что уверен в безопасности и эффективности препарата, напомнив о значительных достижениях России в науке.