Выставку картин подо льдом Белого моря открыли в Карелии. ФАН-ТВ

Экспозиция подо льдом — единственная в своем роде в мире. Посмотреть ее могут дайверы.

Картинная галерея под водой, под толщей льда Белого моря. Она вызвала большой интерес у дайверов из разных стран. Для того, чтобы увидеть экспонаты, нужно погрузиться на определенную глубину. К просмотру галереи допускают лишь дайверов с сертификатом. Под водой их ждет десять экспонатов. На картинах — тот же подводный мир Белого моря: растения и животные, которые там обитают. Это работы постоянного фотографа National Geographic Виктора Лягушника и художника Дениса Лотарева.

«Наша подледная галерея искусств является единственной подледной выставкой в мире, подобных выставок, кроме как у нас здесь, никогда, нигде не было и пока нет. Будем ждать, может быть, наш опыт будет подхвачен где-нибудь в Арктике, Антарктике, и в мире появятся другие подледные выставки, но пока их нет», — рассказал директор туристического центра в Карелии Михаил Сифонов.

Напечатаны картины на специальном пластике, который устойчив к соленой воде. Сверху полотна прикрепили ко льду, а снизу их держат свинцовые грузы. Подледная выставка, по задумке авторов, должна привлечь внимание к проблеме таяния ледников, исчезновению видов животных.

«Дело в том, что очень нехарактерная погода для февраля. Это просто видно, как меняется климат здесь, на Белом море, очень хорошо это видно. Это самое южное замерзающее море в мире, и оно перестанет замерзать первым уже в ближайшее время. И единственное, что нам останется смотреть, это фотографии этих животных, у которых жизненный цикл привязан к возникновению и таянию льда», — поделился впечатлением один из дайверов.

Выставку разместили вблизи дайвинг-центра. Ее уже посетили не только дайверы из России, но и из Китая, Германии, Франции. Экспозиция будет работать до начала таяния ледников, которое начнется в середине апреля.