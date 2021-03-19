Иран проведет холодные испытания ядерного реактора в Араке

Тегеран, 19 марта. Иран готовится провести холодные испытания своего ядерного реактора в Араке в рамках подготовки к полному вводу его в эксплуатацию. Об этом сообщила Организация по атомной энергии Ирана.

Пресс-секретарь ведомства Бехруз Камалванди сообщил, что холодные испытания реактора состоятся после Навруза — иранского Нового года, празднование которого начнется в грядущее воскресенье. Они будут включать в себя тестовый запуск систем жидкостного охлаждения и систем поддержки.

«Иными словами, мы продвинулись вперед в вопросах выработки топлива, его хранения и так далее», — отметил Камалванди.

Работа реактора в Араке была остановлена по условиям «ядерной сделки» от 2015 года. Тогда Тегеран получил разрешение на производство строго ограниченного количества тяжелой воды и запустил работу над перепроектированием объекта. К этому процессу были подключены специалисты из США, Великобритании и Китая, но американцы впоследствии отказались от участия.

Однако минувшей зимой власти республики заявили о готовности запустить реактор в прежнем виде, если процесс его модернизации не ускорится. Как отмечал вице-президент Ирана Али Акбар Салехи, Тегеран готов вернуться к производству оружейного плутония в Араке.

Вполне возможно, что новые испытания аракского реактора, как и его последующий запуск в прежнем режиме, являются очередной попыткой Тегерана призвать США к возобновлению ядерной сделки на условиях 2015 года.

В настоящий момент вокруг перезапуска соглашения продолжается бурная дискуссия. Новая администрация Соединенных Штатов рассматривает возможность возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), о выходе из которого в одностороннем порядке заявил в 2018 году прежний американский лидер Дональд Трамп. В ответ на это решение Иран объявил о приостановке выполнения двух пунктов соглашения.

Сейчас в Госдепартаменте называют процесс восстановления участия в СВПД «средством достижения стратегических целей».

«Они заключаются в том, чтобы гарантировать, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие», — заявлял официальный представитель ведомства Нед Прайс.

При этом в Вашингтоне уверяют, что больше не намерены следовать курсу жесткого давления на Иран, поскольку он не принес никаких результатов. Прайс отмечал, что, если Тегеран вернется к полному выполнению обязательств по СВПД, США «сделают то же самое», после чего начнут диалог по укреплению параметров сделки.

Спорным вопросом при этом остаются американские санкции, действующие в отношении Ирана с момента выхода Вашингтона из договора по ядерной программе. Тегеран называет отмену ограничительных мер ключевым условием для возобновления переговоров со Штатами. Так, по данным Wall Street Journal, в феврале 2021 года иранская администрация отказалась от прямого контакта с американцами до момента, пока с Ирана не снимут санкции.

Белый дом, в свою очередь, заявлял, что не станет ослаблять санкционный режим для возобновления переговоров.