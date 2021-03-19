ВВС США: американский спутник NOAA 17 взорвался в космосе

Калифорния, 19 марта. Метеорологический спутник NOAA 17 взорвался, находясь на орбите. Американские космические аппараты данной серии уже разрушались в 2020 году.

NOAA 17 вывели из эксплуатации задолго до взрыва, еще в 2013 году. Сейчас отслеживается 16 обломков, оставшихся после его разрушения, сообщают представители 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.

Специалисты не наблюдают признаков того, что взрыв был вызван столкновением с другим объектом. Спутник находился на орбите на высоте от 800 до 817 км. Пока что не уточняется, несут ли угрозу образовавшиеся осколки.

Ранее сообщалось, что США планируют модернизировать свои спутники для борьбы с РФ и Китаем в Арктике.