СМИ: «исчезнувшая» с радаров НАТО российская субмарина держит связь с командованием

Москва, 19 марта. Подлодка «Ростов-на-Дону» поддерживает связь с командованием. В то же время системы обнаружения НАТО не могут ее зафиксировать.

Ряд иностранных СМИ сообщил о том, что противолодочные силы Североатлантического альянса пытаются найти в Средиземном море российскую подлодку. Поиски длятся уже неделю, однако все еще безуспешно, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Попытки найти ее не увенчались успехом. В то же время российское командование не теряет связь с «Ростов-на-Дону"», — говорится в сообщении.

Альянс располагает серьезными средствами в Средиземноморье, однако уровень скрытности подлодки Черноморского флота превзошел все ожидания. Для поиска «Ростова-на-Дону» задействованы крупные силы, подчеркнул источник.

Ранее стало известно, что все шесть субмарин Черноморского флота вышли на боевое дежурство.