Вашингтон, 19 марта. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал в своем Twitter американские карты с разведданными о численности и составе вооруженных сил сторон конфликта в Донбассе.

Данные, приведенные на карте, датированы сентябрем 2020 года и, скорее всего, они уже не соответствуют действительности. Больше всего это относится к украинской стороне, которая с начала года перебрасывает к линии соприкосновения в Донбассе дополнительную военную технику и личный состав. На сентябрь 2020 года ВСУ сосредоточили здесь 90 тысяч человек личного состава, 450 танков, 230 установок РСЗО, 800 различных зенитных комплексов и 300 БМП.

Силы ДНР и ЛНР, сведенные в два армейских корпуса, уступают войскам противника, имея в составе только 34 тысячи бойцов. Зато в сентябре прошлого года защитники Донбасса имели преимущество в бронетехнике, имея на вооружении 650 танков. Артиллерия насчитывала 500 пушек, 260 установок РСЗО и 100 зенитных комплексов.

С сентября прошлого года обстановка на линии соприкосновения в Донбассе значительно осложнилась из-за постоянных обстрелов украинскими военными территорий ДНР и ЛНР. За сутки 18 марта, как сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации, бойцы ВСУ почти 40 раз открывали огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия на Горловском и Мариупольском направлении.