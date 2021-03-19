Китай готов предоставить Чаду 200 тысяч доз вакцины против COVID-19

Нджамена, 19 марта. Китай готов предоставить Чаду препарат для борьбы с COVID-19. Об этом сообщает издание Journal du Tchad.

Министр здравоохранения Абдулай Сабр Фадул и посол Китая Ли Цзиньцзинь встретились в четверг, 18 марта. Во время обсуждения эпидемиологической обстановки в республике дипломат заявил, что китайская сторона готова оказать Нджамене поддержку в борьбе с пандемией. Речь идет о предоставлении 200 тысяч доз вакцины против коронавируса.

Китай стал первой страной, которая предложила Чаду препарат для борьбы с COVID-19. Глава здравоохранения поблагодарил посла КНР. По его мнению, такой шаг укрепит дружеские отношения между государствами. Цзиньцзинь также отметил, что Пекин рассматривает возможность вакцинации китайских граждан, проживающих в Чаде.