120 лет назад Русский музей открыл двери для первых посетителей

Государственный Русский музей сегодня отмечает годовщину со дня официального открытия. Именно 19 марта 1898 года архитектурно-художественный комплекс впервые принял посетителей.

История первого в России государственного музея русского изобразительного искусства началась в 1895 году, когда был подписан указ императора Николая II «Об учреждении особого установления под названием «Русского Музея Императора Александра III» и о представлении для сей цели приобретенного в казну Михайловского дворца со всеми принадлежащими к нему флигелями, службами и садом».

Первоначальная экспозиция музея насчитывала около 6 тысяч произведений и состояла из шедевров, полученных из Зимнего, Гатчинского и Александровских дворцов, Эрмитажа и Академии художеств. За долгие годы коллекция значительно расширилась: сегодня она включает 400 тысяч экспонатов и охватывает исторические эпохи и направления русского искусства с X по XXI век.

К своему юбилею Русский музей пришел не только как одно из крупнейших учреждений подобного типа, но и как настоящий центр музейной педагогики и детского творчества. Об этом направлении работы музея знают немногие, однако историк, член регионального отделения Российского исторического общества в Санкт-Петербурге Елена Грузнова рассказала ФАН, в чем уникальность обучающих программ.

«Специалисты Русского музея одними из первых начали заниматься серьезной музейной педагогикой. У них большие программы, рассчитанные на воспитание детей, в том числе младшего школьного возраста, на их подготовку к восприятию музея. Есть и методические разработки, направленные на подготовку учителей», — поясняет Елена Грузнова.

Образовательные программы музей начал разрабатывать еще в восьмидесятые годы прошлого века, и успешно продолжает это дело сейчас. По мнению Елены Грузновой, музей определенно лидирует в этом направлении на российском уровне.

Как и многим учреждениям культуры, в период пандемии Русскому музею пришлось переосмыслить свои способы работы с аудиторией. Историк отмечает, что в непростой период музей уделил большое внимание организации удаленного доступа к своим коллекциям. Отметим, что на сайте музея есть возможность виртуального посещения, настоящие 3D-туры, в которых любой желающий может посмотреть экспозицию и получить о ней представление.

«На самом деле, это дает прекрасную возможность развития. Своим студентам, проходящим предмет музееведения, я даю практические задания по этим турам, чтобы они могли посмотреть и охарактеризовать экспозицию», — подытоживает Елена Грузнова.

Напомним, что обширный музейный комплекс располагается в нескольких зданиях, являющихся памятниками архитектуры: Михайловском, Строгановском, Мраморном дворцах и Михайловском замке. В состав комплекса также входят Михайловский сад, Летний сад с Летним дворцом Петра I и домик Петра I.

Доступ для посетителей сейчас открыт во все здания, кроме Летнего дворца Петра I. Однако из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, попасть в музей можно по сеансам.