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120 лет назад Русский музей открыл двери для первых посетителей

120 лет назад Русский музей открыл двери для первых посетителей

Государственный Русский музей сегодня отмечает годовщину со дня официального открытия. Именно 19 марта 1898 года архитектурно-художественный комплекс впервые принял посетителей.

История первого в России государственного музея русского изобразительного искусства началась в 1895 году, когда был подписан указ императора Николая II «Об учреждении особого установления под названием «Русского Музея Императора Александра III» и о представлении для сей цели приобретенного в казну Михайловского дворца со всеми принадлежащими к нему флигелями, службами и садом».

Первоначальная экспозиция музея насчитывала около 6 тысяч произведений и состояла из шедевров, полученных из Зимнего, Гатчинского и Александровских дворцов, Эрмитажа и Академии художеств. За долгие годы коллекция значительно расширилась: сегодня она включает 400 тысяч экспонатов и охватывает исторические эпохи и направления русского искусства с X по XXI век.

К своему юбилею Русский музей пришел не только как одно из крупнейших учреждений подобного типа, но и как настоящий центр музейной педагогики и детского творчества. Об этом направлении работы музея знают немногие, однако историк, член регионального отделения Российского исторического общества в Санкт-Петербурге Елена Грузнова рассказала ФАН, в чем уникальность обучающих программ.

«Специалисты Русского музея одними из первых начали заниматься серьезной музейной педагогикой. У них большие программы, рассчитанные на воспитание детей, в том числе младшего школьного возраста, на их подготовку к восприятию музея. Есть и методические разработки, направленные на подготовку учителей», — поясняет Елена Грузнова.

120 лет назад Русский музей открыл двери для первых посетителей

Образовательные программы музей начал разрабатывать еще в восьмидесятые годы прошлого века, и успешно продолжает это дело сейчас. По мнению Елены Грузновой, музей определенно лидирует в этом направлении на российском уровне.

Как и многим учреждениям культуры, в период пандемии Русскому музею пришлось переосмыслить свои способы работы с аудиторией. Историк отмечает, что в непростой период музей уделил большое внимание организации удаленного доступа к своим коллекциям. Отметим, что на сайте музея есть возможность виртуального посещения, настоящие 3D-туры, в которых любой желающий может посмотреть экспозицию и получить о ней представление.

«На самом деле, это дает прекрасную возможность развития. Своим студентам, проходящим предмет музееведения, я даю практические задания по этим турам, чтобы они могли посмотреть и охарактеризовать экспозицию», — подытоживает Елена Грузнова.

Напомним, что обширный музейный комплекс располагается в нескольких зданиях, являющихся памятниками архитектуры: Михайловском, Строгановском, Мраморном дворцах и Михайловском замке. В состав комплекса также входят Михайловский сад, Летний сад с Летним дворцом Петра I и домик Петра I.

Доступ для посетителей сейчас открыт во все здания, кроме Летнего дворца Петра I. Однако из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, попасть в музей можно по сеансам.

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