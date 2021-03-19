Суд заслушает показания еще одного свидетеля преступлений «Анти-Балаки» в ЦАР

Банги, 19 марта. Международный уголовный суд (МУС) возобновит процесс против главарей христианского ополчения «Анти-Балака» Эдуарда Нгаисона и Альфреда Йекатома в пятницу, 19 марта.

В начале недели перед судебной комиссией выступила женщина, которая потеряла мужа во время атаки боевиков «Анти-Балаки» 5 декабря 2013 года. Она рассказала, что супруг погиб, когда радикалы пошли в наступление на столицу ЦАР — Банги. После нападения на город она уехала в соседний Чад и некоторое время проживала в Нджамене в лагере для беженцев. Из-за эмоционального состояния свидетельницы суду пришлось объявить перерыв.

На следующий день, 16 февраля, пострадавшую допросила защита обвиняемых. Милена Диметри, адвокат Йекатома, показывала женщине фото и видео различных мест и зданий и спрашивала, узнает ли она их. Защитник Нгаисона, Герт-Ян Александр Кнопс, интересовался, была ли у потерпевшей телефонная связь, когда она уезжала в Чад. Присутствовавшие на суде так и не поняли вопросы адвокатов. Однако они остались довольны полученными ответами.

Суд принял решение продолжить слушание в пятницу. На нем должен выступить еще один свидетель обвинения.

В январе власти Центральноафриканской Республики задержали Эдуарда Нгаисона и Альфреда Йекатома. Они передали лидеров бандформирования в МУС, а в середине февраля началось рассмотрение их уголовных дел. Боевиков обвиняют в преступлениях против человечности, которые они совершали в составе группировки «Анти-Балака» на территории ЦАР с 2013 по 2014 год.