«Пахнет порохом»: Россия ответила Японии на угрозу блокады Курильских островов

Москва, 19 марта. Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов неожиданно назвал провокацией заявления японского руководства относительно необходимости блокировки проливов Сангарского и Лаперуза. Стоит отметить, что данные географические объекты являются единственной транспортной связью с материком, пишет «ПолитПазл».

О необходимости блокировки проливов заявил бывший японский дипломат, политолог Акио Кавато. На его заявление практически сразу отреагировали в МИД. Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова указала, что слова Кавато направлены на то, чтобы завести в тупик диалог Москвы и Токио. Она уточнила, что территориальный статус Курильских островов после данной выходки никак не изменится.

Кистанов, выступая в эфире радио Sputnik, сказал, что придавать большое значение словам политолога Акио Кавато не стоит, потому что сегодня он не имеет никакого отношения к руководству страны. Официальный Токио не допустил бы таких заявлений.

Выходит, что руководство Страны восходящего солнца не разделяет экстремистских взглядов экс-дипломата. Япония вряд ли пойдет на ухудшение отношений с Россией из-за подобных провокаций.

«История учит, что всякое морское блокирование островов, территорий, стран в конечном итоге пахнет порохом», — заключил Кистанов.

Ранее ФАН писал о публикации китайского издания Sohu, где говорится, что Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России.