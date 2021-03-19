Когда счет идет на минуты: 250 вылетов совершила санавиация Тульского региона

Тула, 19 марта. На долю бригад санавиации приходятся, наверное, самые сложные случаи: тяжелые больные, которым нужна быстрая доставка в больницу (или же противопоказаны длительные переезды в автомобиле в силу ряда причин) и когда профессиональная медицинская помощь требуется непосредственно в дороге. Пациенты медицинского вертолета — это пострадавшие в серьезных массовых авариях, люди с сильными ожогами или же в предынфарктном состоянии, как правило, из отдаленных уголков региона.

Об особенностях работы бригады воздушной скорой рассказала ФАН врач анестезиолог-реаниматолог отдела медицинской эвакуации Центра медицины катастроф Ирина Тимонина.

«По своему первому образованию я онколог. После окончания университета работала химиотерапевтом. Через год поняла, что это не совсем мое. Здесь большую роль сыграл психологический фактор, так как в силу своего темперамента мне нравится сразу видеть результат своей работы. В химиотерапии все не совсем так. Это работа долгая, вдумчивая, не всегда с однозначным результатом. И в один прекрасный день я решила стать реаниматологом. Выбор этот сделала неслучайно. У меня много друзей-реаниматологов, я у них много расспрашивала об их работе, и меня она очень заинтересовала», — говорит Ирина.

На скорую Ирина Тимонина попала случайно. В ординатуре переучивалась на реаниматолога и параллельно работала врачом линейной бригады.

«И так меня эта работа затянула, что получив сертификат реаниматолога, пришла работать на скорую в реанимационную бригаду. Для меня самой это стало полной неожиданностью. Говорят, что если работа на скорой затянула, то, значит, человек там и останется. Работа динамичная, разнообразная, каждый раз абсолютно непредсказуемые ситуации», — продолжает доктор.

Врач Центра медицины катастроф выезжает к пациентам как на машине, так и на воздушном транспорте. Все выезды – самые сложные из всех существующих.

Вертолет санавиации оборудован классом выше, чем карета скорой помощи. Есть здесь и аппарат ИВЛ очень высокого, так называемого, экспертного класса.

«Что касается отдела медицинской эвакуации, то фактически он занимается дальними перевозками, но не всеми подряд, а такими, где пациент требует реанимационного сопровождения. Также мы выезжаем на крупные ДТП, пожары, теракты. Транспортировки по области, выезды и по Туле, и в близлежащие районы, а по необходимости, доставка сложных пациентов в московские клиники», — говорит Ирина.

Ирина Тимонина работает в санавиации с 2019 года, то есть с момента создания. На счету доктора более 40 выездов только за 2020 год. И каждый из них сложный. Но бывают моменты, которые запоминаются на всю жизнь, оставляют отпечаток в памяти и в душе.

«Год назад вылетали к двухлетней девочке. Обострилось серьезное врожденное заболевание и без помощи специалистов было не обойтись. Ребенка нужно было как можно скорее доставить в больницу, иначе все могло закончиться очень и очень плохо. Запомнился этот случай и тем, что садиться пришлось на неподготовленной площадке, то есть рядом с домом пациента, на деревенском поле. Благо дом был крайним. Сам по себе населенный пункт расположен далеко и от райцентра, и от больниц. Сначала к ребенку приехала обычная скорая, врачи которой поняли, что самим им не справиться, нужна реанимационная бригада. А такие бригады есть только в крупных городах, а здесь – глубинка. Вот поэтому и было приято решение лететь к маленькой пациентке на вертолете. Наземный транспорт добирался бы туда более часа, а тут счет шел буквально на минуты», — вспоминает Ирина.

Благодаря вертолету санавиации, доктор-реаниматог, который мог оказать девочке специализированную помощь, прибыл на место довольно быстро. И после этого уже через 20 минут ребенка доставили в детскую областную больницу. В тот раз все закончилось хорошо. Сейчас с малышкой все в порядке.

В Тульском регионе воздушная скорая помощь появилась относительно недавно, и за этот непродолжительный промежуток времени ее бригады перевезли 250 пациентов. И у каждого из них своя история спасения.

По словам министра здравоохранения Алексея Эрка, благодаря санитарной авиации пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь.

Каждый день 24 часа в сутки экипаж авиакомпании «СКОЛ» и врачи из Центра медицины катастроф Тульского региона находятся на дежурстве и готовы к экстренному вылету.