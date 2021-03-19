Читатели Fox News назвали заявления Байдена о России недопустимыми

Вашингтон, 19 марта. Американцы раскритиковали президента США Джо Байдена за его антироссийские высказывания. Читатели Fox News резко прокомментировали слова главы государства.

Сограждане Байдена считают недавние заявления руководителя недопустимыми. По мнению одного из читателей издания, антироссийские высказывания политика не входят «ни в какие дипломатические рамки». Экс-президент США Дональд Трамп поднял планку «слишком высоко» для Байдена, полагает комментатор. Страна не виновата в случившемся, а за свои действия должен извиняться только президент, рассуждает другой читатель.

«С Байденом-президентом США в большой беде», — утверждает читатель Fox News.

Некоторые американцы предложили извиниться за главу государства и указали на плохие решения, которыми переполнена избирательная система. Другие граждане США уверены, что Байден должен сам отвечать за свои слова. Действующему президенту необходимо уметь извиняться, отметил один из критиков демократа.

Байден в ходе своего недавнего выступления снова оговорился. Политик по ошибке назвал вице-президента США Камалу Харрис действующим руководителем страны.