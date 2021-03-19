Певица Валерия раскрыла секрет своего похудения

Москва, 19 марта. Певица Валерия воспользовалась случаем прорекламировать свой сервис доставки здоровой еды, а заодно поделилась секретом похудения и рассказала, из чего состоит ее рацион.

Эстрадная артистка за 30 дней потеряла три килограмма. Она похудела благодаря составленной диетологами программе питания. Валерию можно считать пескетарианкой, поскольку ее рацион состоит из овощей, круп, зелени, фруктов и рыбы. Певица не употребляет в пищу продукты животного происхождения — молока, сыров, мяса крупного рогатого скота и птицы.

Каждое утро Валерия выпивает стакан воды натощак. Затем 52-летняя знаменитость начинает день с чашки кофе. При этом, ранее певица признавалась, что у нее нет зависимости от бодрящих напитков. Любовь к кофе появилась у нее из-за запаха разогретых зерен. По словам артистки, это добавляет уюта в доме. В личном микроблоге Instagram она показала результат похудения, чем впечатлила многих пользователей соцсети.

«Тот случай, когда в 50 выглядишь на 16»; «От силы лет 35 можно дать»; «Девочка-девочка! Тот случай, когда со всех сторон пионерка. Так держать», — прокомментировали фото подписчики.

Недавно ставшая бабушкой Валерия похвалила своих хозяйственных невесток, которые сильно выделяются на фоне многих современных девушек, не умеющих даже готовить яичницу.