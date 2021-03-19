Сатановский заявил, что США уже давно нарываются на жесткий ответ России

Москва, 19 марта. США на протяжении многих лет нарываются на жесткий ответ со стороны России, заявил политолог Евгений Сатановский.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Так эксперт прокомментировал выпад действующего американского лидера Джо Байдена в сторону России и главы государства Владимира Путина во время интервью телеканалу ABC.

По словам Сатановского, президент США позволил себе громкие заявления в стиле американских фильмов, и возможно, Байден в силу своего возраста совсем сошел с ума и потерялся в пространстве, пишет «НьюИнформ».

«Как бы то ни было, поскольку никто из Америки за своего тяжело больного на всю голову, престарелого президента не извинился, из тех ответственных лиц, которые его должны курировать, чтобы на людях не писался и не падал, будем считать сказанное официальной позицией руководства этой страны в отношении руководства страны нашей», — подчеркнул политолог.

Помимо этого, Сатановский рассказал, что ждет Байдена за хамство в сторону России. По его словам, мало Белому дому не покажется, если Москва примет решение ответить жестко.

Ранее читатели британского издания осудили деятельность американского президента. Они посчитали его самым худшим руководителем страны за всю историю.