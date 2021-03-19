В России выявили более 9 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 19 марта. Российские медики за прошедшие сутки выявили 9699 новых случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Новых заболевших зафиксировали в 85 субъектах России. При этом у 13% пациентов не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания. По данным оперштаба, за прошлые сутки от COVID-19 умерли 443 человека. Успешно выздороветь смогли еще 12 337 россиян.

Накануне в стране зарегистрировали 9803 новых случая COVID-19. Актуальные и подробные сведения о ситуации с коронавирусом в России и мире доступны на портале стопкоронавирус.рф.