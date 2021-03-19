Скончался отец лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной

Москва, 19 марта. Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина сообщила о страшной трагедии в семье. Певица рассказала, что у нее скончался отец.

Печальной новостью Арбенина поделилась на своей странице в Instagram. Рок-музыкант уточнила, что ее отца не стало девять дней назад.

«Сегодня его душа уходит навсегда. Нежность и любовь моего самого раннего детства — мой отец, без которого бы не было этой песни. Скорблю, но светло», — написала знаменитость.

Лидер «Ночных снайперов» также опубликовала концертное видео, на котором она исполняет песню «Я лечу», аккомпанируя себе на клавишах. Подписчики Арбениной выразили ей соболезнования в связи с кончиной близкого человека.

«Диана Сергеевна, вы прекрасное продолжение папы! И он всегда будет с вами»; «Соболезную... Пока живы родители, мы еще дети»; «Пусть вашего папу встречают на небесах самые добрые ангелы, а вас бог наполнит умиротворением и любовью и поможет прожить утрату легче и светлее», — написали в комментариях.

Диана Арбенина ранее рассказала, как отразились на ней пандемия коронавируса и отсутствие выступлений. Певица призналась, что несколько месяцев жила на сбережения.